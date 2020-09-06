Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Демократическая партия и СМИ США развязали против президента страны Дональда Трампа крупномасштабную кампанию по дезинформации. Об этом сам Трамп написал в своем Twitter.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Демократы вместе с коррумпированными лживыми СМИ развернули крупномасштабную кампанию по дезинформации, подобной которой раньше не было», — написал Трамп.

По словам американского лидера, демократы и СМИ «будут говорить что угодно, подобно их недавней лжи обо мне и военнослужащих, и будут надеяться, что это приживётся».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что выключает телевизор каждый раз, когда в эфире представители Демократической партии говорят о России.

По словам американского лидера, представители Демпартии слишком часто обсуждают Россию и ее влияние на США. При этом, подчеркнул Трамп, не демократы не говорят о Китае и вмешательстве Пекина в дела США, что «стоило бы делать».

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