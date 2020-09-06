Токио, , 19:19 — REGNUM В Гонконге прошли акции протеста 6 сентября, в день, когда должны были состояться выборы в Законодательное собрание специального административного района до того, как их отложили на год из-за коронавируса. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

По данным журналистов, сотни людей прошли по улицам района Коулун с поднятыми руками и скандировали продемократические лозунги, прежде чем их разогнала полиция.

Отмечается, что полицейские использовали перцовые баллончики и стреляли перцовыми шариками, преследуя толпу протестующих. Некоторых участников акции уводили со связанными за спиной руками. Не менее 289 человек было арестовано.

Помимо участия в незаконной протестной акции, некоторые арестованные обвиняются в нападении на сотрудников полиции и хранение наркотиков. Среди этих людей есть и лидеры несанкционированной акции протеста.

Сообщается, что для нейтрализации протеста было задействовано около 2000 сотрудников полиции.