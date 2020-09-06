Минск, , 17:51 — REGNUM В столице Белоруссии Минске проходит акция протеста оппозиции, сообщает портал Tut.by.

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Перед началом акции милиция перекрыла центральные площади Минска, а центральные станции метро закрыли на вход и на выход. Силовики также оцепили площадь Независимости и Октябрьскую площадь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что в целях обеспечения безопасности в Минске 6 сентября увеличили число нарядов и военнослужащих, а также была задействована спецтехника милиции и внутренних войск министерства внутренних дел.