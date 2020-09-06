Москва, , 17:38 — REGNUM Президент Сербии Александар Вучич проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова об итогах своего визита в Соединенные Штаты, сообщили 6 сентября в МИД РФ.

Сергей Лавров и Александр Вучич Mid.ru

«Вучич проинформировал об итогах встречи в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подтвердили нацеленность на развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в американской столице Вашингтоне 3−4 сентября прошли переговоры Александра Вучича и премьер-министра Косово Авдулаха Хоти.

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