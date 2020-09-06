Берлин, , 17:30 — REGNUM Инициативу главы Национальной медицинской палаты Российской Федерации Леонида Рошаля, который предложил коллегам из Германии создать совместную группу для изучения причин состояния Алексея Навального, прокомментировала жена блогера Юлия.

Она сообщила на странице в соцсети Instagram, что причина ухудшения состояния ее супруга, который в настоящее время находится в клинике «Шарите» в Берлине, уже установлена и это отравление фосфорорганическими соединениями (ФОС). По ее мнению, врачи в Омске об этом якобы «прекрасно знали».

«Мой муж (Алексей Навальный) — не ваша собственность, — написала Юлия. — Вы (доктор Леонид Рошаль) не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению».

Как передавало ИА REGNUM, 5 сентября доктор Леонид Рошаль сообщил, что российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Навального.

Читайте также: Врачи из РФ предложили Германии создать совместную группу по Навальному