Москва, , 17:08 — REGNUM Боевая авиация стран военного блока НАТО регулярно совершает полеты с имитацией нанесения массированных ракетных ударов по территории Российской Федерации. Об этом заявил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу.

Стратегический бомбардировщик B-2 ВВС США U.S. Air Force

Шойгу отметил, что в последнее время авиации стран НАТО, которая ранее совершала в основном разведывательные полеты, стала совершать регулярные полеты и заходы с отработкой нанесения ракетных ударов по территории России.

«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов», — сказал глава российского военного ведомства.

Ранее Шойгу заявил, что в августе 2020 года интенсивность применения разведывательной авиации Североатлантического альянса у границ России увеличилась на 30% по сравнению с августом 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние недели сразу несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США приближались к границам России.