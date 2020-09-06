Париж, , 16:59 — REGNUM Официальный Париж надеется на «быстрый ответ» от властей Российской Федерации по инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом 6 сентября сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

Жан-Ив Ле Дриан Jim Mattis

«Мы (власти Франции) говорим россиянам — скажите нам, как это (с Навальным) произошло и почему», — отметил дипломат.

При этом Ле Дриан не исключил, что против РФ могут быть введены новые ограничительные меры.

Напомним, 6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag призвал не сужать дискуссии вокруг инцидента с блогером Алексеем Навальным до темы строительства «Северного потока — 2».

Читайте также: Глава МИД ФРГ призвал не связывать «Nord Stream 2» и инцидент с Навальным