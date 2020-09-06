Москва, , 16:38 — REGNUM В последнее время самолёты Североатлантического альянса стали выполнять тренировочные вылеты с имитацией ракетных ударов по территории России. Об этом 6 сентября заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Начались регулярные полёты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов (самолётами НАТО), в том числе с применением большого количества самолётов», — сказал Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».

Так, глава Минобороны РФ напомнил о недавнем сопровождении истребителями Су-27 трёх стратегических бомбардировщиков США над Балтийским морем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Чёрном море всё чаще появляются корабли флотов держав, не имеющих отношения к этому региону.

Он также подчеркнул, что когда российские корабли сопровождают таких «гостей», то СМИ после этого почему-то публикуют заявления о непрофессиональных и некорректных действиях российских моряков.

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