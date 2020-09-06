Москва, , 16:27 — REGNUM Ряд стран, которые принимают участие в проводимых под эгидой Министерства обороны России Армейских международных играх, нанимают военных инструкторов из РФ для подготовки своих команд. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, ежегодно команды готовятся к армейским играм, есть те, кто находятся на начальных стадиях, и «они обращаются в том числе и к нам, и к нашим коллегам».

«Говорят, вы бы не могли за два, за три месяца до этих игр принять эти экипажи и потренировать их. Проще говоря, нанимают наших тренеров, как Гуса Хиддинка в футболе», — сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, финальная эстафета в программе танкового биатлона, проводящегося в рамках VI международных армейских игр АрМИ-2020, завершилась 5 сентября на подмосковном полигоне Алабино. За первое место боролись танковые экипажи сборных России, Белоруссии, Китая и Азербайджана.

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