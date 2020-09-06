Минск, 6 сентября 2020, 16:04 — REGNUM Белорусские правозащитники сообщили, что в Минске 6 сентября задержали почти пятьдесят протестующих. Соответствующая информация появилась на сайте правозащитного центра «Весна».
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На момент публикации новости в Минске по информации правозащитников задержали 48 участников массовых акций. Людей с бело-красными флагами задержали в частности у мотоциклетного завода, а также у станций метро «Пушкинская» и «Восход».
Правозащитники также опубликовали список задержанных, который постоянно пополняется.
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