Минск, , 16:04 — REGNUM Белорусские правозащитники сообщили, что в Минске 6 сентября задержали почти пятьдесят протестующих. Соответствующая информация появилась на сайте правозащитного центра «Весна».

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На момент публикации новости в Минске по информации правозащитников задержали 48 участников массовых акций. Людей с бело-красными флагами задержали в частности у мотоциклетного завода, а также у станций метро «Пушкинская» и «Восход».

Правозащитники также опубликовали список задержанных, который постоянно пополняется.

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