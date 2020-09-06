Минск, 6 сентября 2020, 15:47 — REGNUM Численность участников акции протеста в Минске составляет десятки тысяч человек, сообщает 6 сентября издание TUT. BY, оценивая колонну протестующих, запечатленную на фото с высоты.
Стоит отметить, что немалая часть участников массовых протестов в Минске, запечатленных на фото, несут красно-белые флаги, а часть протестующих одели флаги на себя.
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Напомним, сегодня в Минске в 14:00 начался так называемый марш единства, в котором принимают участие недовольные итогами выборов президента Белоруссии.