Минск, , 15:47 — REGNUM Численность участников акции протеста в Минске составляет десятки тысяч человек, сообщает 6 сентября издание TUT. BY, оценивая колонну протестующих, запечатленную на фото с высоты.

«По нашей оценке, в ней (в колонне протестующих —ИА REGNUM) десятки тысяч человек», — считают журналисты издания.

Стоит отметить, что немалая часть участников массовых протестов в Минске, запечатленных на фото, несут красно-белые флаги, а часть протестующих одели флаги на себя.

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Напомним, сегодня в Минске в 14:00 начался так называемый марш единства, в котором принимают участие недовольные итогами выборов президента Белоруссии.