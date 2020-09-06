Белград, , 15:07 — REGNUM Пост Марии Захаровой в «Фейсбуке», посвящённый сербскому президенту Александру Вучичу, был неверно истолкован. Об этом написала 6 сентября сама Захарова на своей странице в той же соцсети.

«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных», — написала официальный представитель МИД России.

По ее словам, протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. «А это неприемлемо», — считает дипломат.

5 сентября Захарова опубликовала на своей странице в сети «Фейсбук» фотографию президента Сербии Александра Вучича, который сидит в Овальном кабинете Белого дома напротив президента США Дональда Трампа на отдельно поставленном стуле. «Если Вам позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото №2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», — написала Захарова, опубликовав под фото из Овального кабинета кадр с участием Шерон Стоун в знаменитой позе с перекрещенными ногами из фильма «Основной инстинкт».

Позднее ее пост прокомментировал в своём аккаунте в «Твиттер» директор канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич. Он сказал, что никому не позволит «нападать на гордую Сербию».

«А представьте себе — этот президент ни одного плохого слова про Россию не произнес, даже в этом месте. А представьте, этот президент у президента России по полтора часа мог ждать приёма, и никогда не просил отдельного стула. Я Вам не позволю нападать на гордую Сербию. Стыдитесь!», — написал Джурич.

Сам Вучич по приезде в Брюссель, где ожидается новый раунд переговоров по Косово и Метохии, отвечая на вопросы сербских журналистов, заявил, что такие посты в общественных сетях лучше всего говорят об их авторах.

«Подсознание — это великая вещь. О себе говорит и Мария Захарова. Примитивизм и хамство, которое она проявила, больше всего говорят о ней самой, а также о тех, которые ее назначили на эту должность. Я не намерен этим заниматься», — приводит слова Вучича телеканал «Пинк».

Пост Захаровой ранее прокомментировал и министр обороны Сербии Александр Вулин.

«Вучич — единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции против России, и верховный главнокомандующий армии, с которыми вооруженные силы РФ имеют высочайшее и наиболее плодотворное сотрудничество. Величина человека измеряется не размером стула, на котором он сидит, или величиной силы, от имени которой он говорит, а величиной храбрости для того, чтобы на любом стуле защищать свой народ и друзей своего народа», — заявил Вулин.

Напомним, что один из пунктов соглашения, подписанного между Белградом и Приштиной в Вашингтоне, обязывает Сербию диверсифицировать источники снабжения энергоносителями. Также Сербия до 1 июля 2021 года перенесёт своё посольство в Израиле в Иерусалим и признает «Хезболлу» террористической организацией.