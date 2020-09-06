Москва, 6 сентября 2020, 14:55 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 не поменяла повседневную жизнь совсем уж кардинально и постепенно все вернется на свои круги. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1», записанном в июне 2020 года.
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Путин отметил, что несмотря на некоторые сложности, связанные с ограничениями, введенными из-за пандемии, повседневная жизнь в целом не сильно изменилась. К примеру, дистанционное обучение и телемедицина существовали и ранее, просто они приобрели другое значение.
Путин положительно оценил переход некоторых сфер российской общественной жизни в дистанционный формат.
Все это говорит о том, что та инфраструктура перевода некоторых сфер жизни в дистанционный формат, что была использована, и которая показала свою эффективность, будет и дальше развиваться, считает Путин.