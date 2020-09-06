Гродно, Белоруссия, , 15:12 — REGNUM В Белорусском городе Гродно произошла стычка протестующих с бойцами ОМОН, сообщает 6 сентября белорусское издание TUT. BY на своем telegram-канале.

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Напомним, сегодня, 6 сентября, в Минске, а также других белорусских городах в 14:00 начались очередные акции недовольных результатами выборов президента.

Согласно информации TUT. BY в Гродно в какой-то момент кто-то распылили слезоточивый газ.

На видеозаписи, опубликованной TUT. BY видно, как из толпы участников протеста во время стычки с силовиками, начинают кашлять и разбегаться люди. Численность участников протеста, запечатленных на видеозаписи, составляет несколько десятков человек.

Также на telegram-канале Nexta Live появилось сообщение, что протестующие в городе Гродно находятся на Советской площади, а бойцы отряда ОМОН ушли. На видеозаписи запечатлены ликующие участники акции, которые хлопают в ладоши и скандируют «Живе Беларусь» в то время, как сотрудники ОМОН удаляются от протестующих.