Токио, , 14:50 — REGNUM Министерство обороны Японии планирует приобрести ракеты с дальностью около 500 км к марту 2022 года, сообщает информационное агентство Jiji Press. Такие ракеты смогут атаковать цель даже вне досягаемости ракет противника. Это поможет Японии в защите удаленных островов.

Новые ракеты будут установлены на истребителях-невидимках пятого поколения F-35 и станут ракетами с наибольшей дальность действия в арсенале Сил самообороны Японии.

С тех пор как в начале этого года Япония отказалась от закупки системы противоракетной обороны Aegis Ashore, в правительстве продолжаются активные дискуссии относительно возможностей блокировки атак с использованием баллистических ракет. В том числе, обсуждается допустимость наносить удары по базам противника.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Синдзо Абэ до своего ухода с поста 16 сентября сделает заявление относительно своей позиции по поводу противоракетной обороны Японии.