Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал меморандум с описанием принципов кибербезопасности при проектировании и эксплуатации космических систем. Документ опубликован на сайте Белого дома.

В меморандуме отмечается, что космические системы используются во многих сферах деятельности, обеспечивая глобальную связь, навигацию, метеорологические наблюдения, научные исследования и работу систем военной безопасности. Поэтому в США считают неограниченную свободу действий в космическом пространстве важным фактором обеспечения национальной безопасности, экономического и научного прогресса.

Также отмечается, что информационные технологии используются на всех этапах разработки, развёртывания и эксплуатации космических систем. В документе описываются некоторые практики защиты от киберугроз, которые должны защитить американские космические системы.

Эти принципы включают методы шифрования информации, передаваемой со спутников, защиты от перехвата сигнала, а также защиту наземных пунктов обработки информации. Отмечается, что одним из условием безопасности космических систем США является тщательный контроль цепочки поставок оборудования, используемого в космических системах.

«Принципы кибербезопасности космических систем, изложенные в четвёртом разделе меморандума, устанавливаются в качестве руководящих и выступают в качестве основного подхода правительства США к киберзащите космических систем», — отмечается в меморандуме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе представители вооружённых сил США и Японии договорились о продолжении сотрудничества в области кибербезопасности и освоения космоса.