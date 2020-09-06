Москва, , 14:29 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова принесла извинения за свой пост в социальных сетях о положении президента Сербии в Белом доме США. Соответствующее сообщение она написала сегодня, 6 сентября.

Напомним, что Захарова довольно экстравагантно прокомментировала фотографию того, как президент Сербии Александр Вучич находился в Белом доме на переговорах с представителями Косово при посредничестве президента США Дональда Трампа.

На этой фотографии Вучич сидит на стуле, который находится в некотором отдалении от стола Резолют в Овальном кабинете, за которым сидит Трамп. Создается впечатление, что Вучич на допросе.

Захарова приложила к этой фотографии другой снимок, на котором показана сцена из кинофильма «Основной инстинкт», где главная героиня в исполнении Шерон Стоун вызывающе ведет себя на допросе в полиции.

В подписи к этим фотографиям Захарова указала, что Вучичу следовало вести себя в Белом доме примерно так же, как героине «Основного инстинкта».

На это довольно жестко отреагировал министр обороны Сербии Александр Вулин. Он подчеркнул, что обсуждать то положение, в котором Вучич оказался в Белом доме, не совсем корректно, особенно представителям России, с которой у Сербии налажено плодотворное сотрудничество.

«Величина человека не измеряется размером стула, на котором сидит, или величиной силы, от имени которой говорит, но величиной храбрости для того, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа», — сказал Вулин.

Марии Захаровой пришлось извиниться.

«Мой пост был неверно истолкован, прошу прощения», — написала она.

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