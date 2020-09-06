6 сентября 2020 | Время чтения 11 мин

Напомним тот совершенно очевидный факт, что нигде в мире США своими инвестициями не создали ни одной «сильной и стабильной экономики». 20 лет Вашингтон целенаправленно превращает Балканский регион в свой военный и ресурсный плацдарм, не предприняв ни одной реальной попытки улучшить экономическое положение ни сербской, ни албанской, никакой иной стороны.

Анна Филимонова, , 15:52 — REGNUM Визит президента Сербии Александра Вучича и «премьер-министра Косово» Авдуллаха Хоти в Вашингтон 4−5 сентября с целью проведения раунда переговоров по косовскому вопросу оставил впечатление попытки сокрытия сущностной информации и усилий по созданию иллюзорной картины произошедшего.

Сербский президент Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Состав сербской делегации оказался весьма знаменателен: вместе с Вучичем в США поехали министр финансов Синиша Мали, председатель Хозяйственной палаты Сербии Марко Чадеж и директор канцелярии по КиМ Марко Джурич. Примечательно отсутствие министра иностранных дел Ивицы Дачича, особенно на фоне присутствия загадочного персонажа сербской политической сцены, хорвата по национальности и гражданству Марко Чадежа — человека, получившего этот пост без высшего образования, опыта и квалификации в экономической сфере, но при наличии тесных контактов с бывшим послом Германии в Сербии Вольфрамом Масом, некогда избавившим Чадежа от уголовного преследования за обнаруженную у него упаковку кокаина, подразумевавшую серьезный тюремный срок.

Посол США в Сербии Энтони Годфри радостно объявил, что «настал прекрасный день для Сербии и Косово», «экономическая нормализация означает работу для молодых, новые инвестиции, стабильную и сильную экономику». В данном ритуальном бессмысленном наборе слов примечательна лишь новая, но весьма показательная формула «экономическая нормализация», столь близкая к «нормализации отношений» (признанию Сербией независимости Косово). Напомним тот совершенно очевидный факт, что нигде в мире США своими инвестициями не создали ни одной «сильной и стабильной экономики». 20 лет Вашингтон целенаправленно превращает Балканский регион в свой военный и ресурсный плацдарм, не предприняв ни одной реальной попытки улучшить экономическое положение ни сербской, ни албанской, никакой иной стороны.

Энтони Годфри Mod.gov.rs

В сербских СМИ, со слов самого Вучича, появилась информация о том, что на столе переговоров оказался документ из 16 пунктов, главным из которых был номер 10, говорящий о двустороннем признании, который Вучич якобы отказался подписывать. Хоти в свою очередь ничего не подтвердил и не опроверг, вероятно, раз и навсегда для себя решив, учитывая печальный опыт семинедельного премьерства Альбина Курти, не произносить ничего, кроме заклинания «из Белого дома для Косово — все только самое лучшее».

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

По итогам переговоров было подписано соглашение о «нормализации экономических отношений». Документ краткий, его содержание предельно ясное: строительство автотрассы Белград — Приштина; создание железнодорожной инфраструктуры Приштина — Мердаре и Приштина — Ниш; связывание Белграда и Приштины с портом на Адриатическом море; развитие «мини-Шенгенской зоны» в составе Сербии, Албании и Северной Македонии; взаимное признание дипломов и профессиональных сертификатов; привлечение Департамента США по энергетике к использованию озера Газиводе как источника электроэнергии и водоснабжения; диверсификация обеими сторонами энергопоставок; применение обеими сторонами технологий 5G, а также ряда специфических скрининговых и информационных технологий США; применение юридических решений относительно Сербской православной церкви; поиск и идентификация останков пропавших без вести лиц; нахождение долгосрочного решения для беженцев и перемещенных лиц; проведение работы с 69 странами, криминализирующими гомосексуальность с целью ее декриминализации; признание «Хизбаллы» террористической организацией и препятствование ее финансовой деятельности в юрисдикциях обеих сторон; введение для Приштины годичного моратория на требование предоставления членства в ООН и для Сербии — годичного моратория на отказ от формального и неформального обращения к любому государству или международной организации не признавать Косово в качестве независимого государства (этот пункт подлежит реализации немедленно); Косово и Израиль взаимно признают друг друга.

Соответственно, речь идет о продолжении выстраивания логистических (автомобильных и железнодорожных) путей, стратегически необходимых для передвижений и операций южного крыла НАТО, и создании экономической «Великой Албании» в виде Албании, Косово и Северной Македонии. Соглашение о взаимном признании дипломов между Сербией и «Республикой КосовОЙ» было подписано еще ранее, в годы президентства Бориса Тадича, затем оно было аннулировано. И настоящим соглашением оно вводится в действие. Озеро Газиводе, неотъемлемая собственность Сербии, больше не является таковой, при американском посредничестве оно будет инкорпорироваться в «косовскую инфраструктуру».

Дальнейшие пункты говорят сами за себя, но самым примечательным моментом является экстренное, моментально вводимое в действие обязательство Сербии прекратить кампанию отзыва признания независимости Косов (которую та проводила, разумеется, не самостоятельно, но отныне ей запрещена и собственная активность на этом направлении, и просьбы по этому поводу к третьей стороне). Для Приштины вводится одна-единственная рестриктивная мера: мораторий на запрос по поводу членства в ООН, но он ограничен рамками всего одного года. Естественно будет предположить, что через год именно этот вопрос будет главным на мировой дипломатической арене.

Президент Дональд Трамп объявил об историческом прорыве между Сербией и Косово. Визит в Вашингтон WhiteHouse.gov

Соглашение является четким этапом на пути к полной формализации независимости «Республики КосовЫ», поскольку утверждает его международный статус как государства и способствует экономическому оформлению и усилению на региональном (зона «мини-Шенген») и глобальном (прочно связывая ее с инфраструктурой НАТО) уровнях. Революционным здесь является передача оз. Газиводе (главного энергетического и водоснабженческого узла Космета) в распоряжение американской компании (чему неожиданно воспротивился остающийся главой партии «Альянс за будущее Косово» Рамуш Харадинай, пригрозив серьезными последствиями для Хоти) и установление непреодолимого барьера на пути столь удачно проводимой кампании по отзыву признания независимости «КосовЫ». Соглашение регламентировало остающиеся спорные вопросы, устраняя все технические барьеры на пути разрешения последнего вопроса о формализации взаимных отношений.

Рамуш Харадинай Oscepa.org

Подчеркнем главное: в ходе вашингтонской встречи «КосовА», заключая международное соглашение с Израилем о взаимном (государственном) признании, об установлении дипотношений, выступило как государство, и Александр Вучич заключил договор с «КосовОЙ» как со стороной, только что установившей собственные дипотношения с другим государством. Автономный край не может вступать в дипломатические отношения, это прерогатива лишь суверенной страны. Этот шаг может и будет расценен как формальное признание Сербией государственного статуса Косово, поскольку Косово не может одновременно выступать как «негосударство» в договоре с Сербией и как государство в договоре с Израилем. Приоритет в мировой политике, несомненно, будет отдан прецеденту заключения «КосовОЙ» межгосударственного соглашения. Тем самым Александр Вучич поставил подпись на более чем опасном для государственности Сербии документе, и последствия этой подписи будут без преувеличения критическими.

Дональд Трамп расценил договор как «фантастическую работу» своих людей и подтвердил, что Сербия обязалась перенести свое посольство в Иерусалим. Последний шаг означает, помимо прочего, стремление Вучича угодить израильскому лобби и игнорирование им самим резолюции СБ ООН №242 от 22 ноября 1967 г., не признающей итогов Шестидневной войны.

Помимо содержания главного документа, обратим внимание еще на несколько существенных аспектов.

Во-первых, как указывается в сообщении Движения по защите Косово и Метохии, президент Сербии не имеет полномочий от правительства и парламента на проведение переговоров подобного рода. В Сербии единственным конституционным источником исполнительной власти является правительство, а президент не формирует, не осуществляет внешнюю политику, а лишь церемониально и формально представляет Республику Сербию. Соответственно, по мнению ведущих сербских юристов, подписавших Заявление Движения по защите Косово и Метохии, сам факт проведения Вучичем переговоров в США является тяжким злоупотреблением служебным положением и антиконституционным действием. Однако при этом, если Вучич в качестве президента страны поставит свою подпись под любым международным соглашением, то, согласно Венской конвенции 1969 г. о договорном праве, этот документ автоматически становится обязательным для исполнения как международное соглашение, даже несмотря на нарушение президентом собственной конституции.

Во-вторых, над официальными представителями Сербии, заключившими Брюссельское соглашение 2013 г. (подписи поставили Ивица Дачич и Александр Вучич) и ведущими переговорный процесс Белград — Приштина, даже без учёта подписания нынешнего вашингтонского договора, уверенно навис дамоклов меч в виде уголовных статей за нарушение территориальной целостности страны в виде способствования сепаратистской деятельности (ст. 307−315 Уголовного кодекса Республики Сербии). Президент Сербии и его команда оказались зажаты в клещи между невозможностью ни продолжить движение вперед, так как свободной осталась только одна опция — признание независимости «КосовЫ», ни повернуть назад, поскольку это будет противоречить воле всех западных патронов нынешнего сербского режима.

Брюссельское соглашение важно еще в одном аспекте. Упоминаемую в нем т. н. Ассоциацию сербских общин (АСО) команда Вучича все время держала в качестве своего «секретного оружия», надеясь, что кто-нибудь — либо Приштина, либо США — поймут его крайнюю нужду «продать» своему избирательному корпусу сказки о том, что «Косово было сдано не просто так, а за вторую Республику Сербскую». Но надежды остались совершенно тщетными, многократные вбросы со стороны прорежимных СМИ накануне вашингтонской встречи о реанимации идеи АСО прошли впустую, эта тема на переговорах даже не поднималась.

Однако, судя по маниакальной настойчивости провластных кругов, возможно, история с АСО еще не закончена и в самый последний момент она будет преподнесена Вучичу в качестве последнего спасательного круга. Для косовских сербов это не более чем изощренная иллюзия, политический фокус. Дело заключается в том, что по Брюссельскому соглашению Сербия в одностороннем порядке передала всю территорию края в конституционно-правовой порядок «Республики Косовы» и ликвидировала свои государственные органы, являющиеся главными атрибутами суверенности, — суд, полицию, систему безопасности. Так, п. 7 соглашения гласит: «Полиция будет единой, и это будет косовская полиция. Вся полиция с севера Косова должна быть интегрирована в рамки косовской полиции»; п. 8: «Служащим других сербских структур безопасности будет предоставлено место в соответствующих косовских структурах»; п. 10: «Предусматривается, что судебные органы будут интегрированы в рамки косовской правовой системы». Документ однозначно не оставляет пространства для двойного толкования.

Очень долгое время с момента подписания соглашения т. н. Ассоциация сербских общин служила «фиговым листком», призванным навести тень на саму суть документа. Действительно, из 15 пунктов соглашения первые шесть посвящены именно ей. Речь идет о «формировании Ассоциации большинства сербских общин в Косово»: гарантией ее существования «являются существующий закон и конституционный закон»; «Ассоциация будет действовать на тех же основах, что и Ассоциация косовских общин». Следовательно, АСО будет дублировать Ассоциацию косовских общин, что вызвало правовую коллизию и было разрешено «косовским правосудием» как орган, совершенно ненужный «Республике Косове» именно по причине невозможности создания дублирующей структуры. Более того, «Конституция КосовЫ» не предусматривает возможности создания автономии — лишь органов местного самоуправления. «Косовское законодательство» содержит только два уровня децентрализации: город и община, общины могут объединяться в ассоциации, что уже реализовано в полной мере. Никакие законодательные полномочия для подобного объединения не предусматривались, все компетенции ассоциации сводились к решению локальных вопросов, включая вопросы функционирования системы здравоохранения и образования, которые на момент заключения соглашения относительно севера края полностью находились в руках сербского государства.

Подведем итоги: во всем документе нет ни единого упоминания Резолюции 1244 СБ ООН, Конституции и законов Республики Сербии, нет ни в каком виде упоминания о том, что Косово и Метохия являются составной частью Республики Сербии. Есть только упоминание «косовских законов», центральной властью именуется власть сепаратистов. Тем самым со стороны Сербии уже признается законность правового порядка «Республики Косовы». В публичном обращении к нации от 17 марта 2018 г. Александр Вучич лично зачитал все 6 пунктов Брюссельского соглашения, относящихся к Ассоциации сербских общин, из его собственных уст прозвучало «косовское законодательство», и никакое иное, без опровержений.

В чем же тогда заключался смысл многолетнего «пропагандистского восторга» по поводу важности создания АСО, преподносимой как «вторая Республика Сербская»? Этот смысл заключался в двух моментах: во-первых, сокрытии того факта, что сербы с момента вступления соглашения в силу становятся нацменьшинством. Во-вторых, произошло бессмысленное и усеченное дублирование уже существующих международно-правовых актов, гарантирующих, причем в гораздо более широком и глубоком спектре, соблюдение прав национальных меньшинств.

Таким образом, президент США не стал прикрывать Вучича, помогая ему создавать образ «защитника интересов сербов» и «человека, создавшего в Косово вторую Республику Сербскую». Вучич поставил подпись под документом, в котором «КосовА» выступает равноправной, государственной стороной, устанавливая собственные дипотношения с другой стороной и получая верификацию этого со стороны Сербии.