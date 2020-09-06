Белград, , 14:09 — REGNUM Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о сообщении официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которая прокмментировала визит сербской делегации в Вашингтон на переговоры по Косово.

Напомним, что делегация Сербии во главе с президентом этой страны Александром Вучичем прибыла в Вашингтон для переговоров с представителями Косова при посредничестве американцев.

Переговоры были трудными, по их итогам было подписано соглашение лишь об экономическом сотрудничестве.

При этом в сербском сегменте социальных сетей стали распространяться фотографии, сделанные в ходе визита, на которых видно, что президент Сербии сидит на стуле, который стоит на некотором расстоянии от стола Резолют за которым сидит президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете. Композиция получилась действительно странная.

На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выложила две фотографии и сопроводила их сообщением. На первой фотографии показана странная рассадка в Овальном кабинете, а на второй ставшая знаменитой сцена из фильма «Основной инстинкт» с допросом главной героини в исполнении актрисы Шерон Стоун, где она закидывает ногу на ногу.

Подпись под фотографии в сообщении Захаровой была такой:

«Ели вас позвали в БД (Белый дом — ИА REGNUM), а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни был. Просто поверьте».

Министр обороны Сербии Вулин, который в последние дни находился в России, где присутствовал на финале Международных армейских игр, решил прокомментировать это сообщение Захаровой.

«Вучич — единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции против России, и верховный главнокомандующий армии, с которыми вооруженные силы РФ имеют высочайшее и наиболее плодотворное сотрудничество, которое может быть достигнуто. Величина человека не измеряется размером стула, на котором сидит или величиной силы, от имени которой говорит, но величиной храбрости для того, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа», — заявил Вулин.