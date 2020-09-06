Белград, 6 сентября 2020, 14:09 — REGNUM Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о сообщении официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которая прокмментировала визит сербской делегации в Вашингтон на переговоры по Косово.
Напомним, что делегация Сербии во главе с президентом этой страны Александром Вучичем прибыла в Вашингтон для переговоров с представителями Косова при посредничестве американцев.
Переговоры были трудными, по их итогам было подписано соглашение лишь об экономическом сотрудничестве.
При этом в сербском сегменте социальных сетей стали распространяться фотографии, сделанные в ходе визита, на которых видно, что президент Сербии сидит на стуле, который стоит на некотором расстоянии от стола Резолют за которым сидит президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете. Композиция получилась действительно странная.
На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выложила две фотографии и сопроводила их сообщением. На первой фотографии показана странная рассадка в Овальном кабинете, а на второй ставшая знаменитой сцена из фильма «Основной инстинкт» с допросом главной героини в исполнении актрисы Шерон Стоун, где она закидывает ногу на ногу.
Подпись под фотографии в сообщении Захаровой была такой:
Министр обороны Сербии Вулин, который в последние дни находился в России, где присутствовал на финале Международных армейских игр, решил прокомментировать это сообщение Захаровой.