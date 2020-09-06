Минск, , 13:43 — REGNUM В Минске на площадь Независимости прибыла колонна спецтехники белорусских силовиков. Здесь в 14:00 планируется начало несанкционированной акции протеста недовольных результатами выборов президента. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС, а также белорусские СМИ.

«Около десятка машин с личным составом внутренних войск, автозаки и несколько автомобилей скорой помощи прибыли на площадь Независимости в центре Минска», — сообщает ТАСС.

По информации белорусского издания TUT.BY, площадь Независимости в белорусской столице оцеплена сотрудниками правоохранительных органов «со всех сторон». Уточняется, что автобусы с силовиками продолжают прибывать в центр Минска, а пешеходы якобы возмущены тем, что не могут пройти по подземному переходу в целях пересечения площади.

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Также журналисты белорусского издания сообщили, что в сторону Дворца независимости в Минске движутся бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ).

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Напомним, ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что в целях обеспечения безопасности в Минске 6 сентября увеличили число нарядов и военнослужащих, а также была задействована спецтехника милиции и внутренних войск министерства внутренних дел.