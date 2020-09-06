Бишкек, 6 сентября 2020, 13:02 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал жителей возглавляемой им страны излишне политизированными. Об этом он заявил в интервью «Биринчи радио», опубликованном 5 сентября.
По словам собеседника Жээнбекова, в канун предстоящих парламентских выборов некоторые связывают решение о дистанционном формате обучения, принятом в республике, с предстоящими выборами. Дескать школы не будут работать в привычном решении до завершения выборов, а в выборном процессе будут задействованы учителя. В связи с этим лидера Киргизии спросили, не политизируется ли решение о защите здоровья граждан.
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Отвечая на поставленный вопрос, лидер республики согласился, что чем ближе выборы, тем чаще будут предприниматься попытки рассматривать многие вопросы с точки зрения политики.
Жээнбеков отметил, что путешествовать по миру могут себе позволить жители экономически развитых стран. В связи с чем он выразил уверенность в том, что настанут времена, когда и у жителей Киргизии будет такая возможность, если будут созданы рабочие места и налажена перерабатывающая промышленность.
Он также добавил, что в условиях развитой экономики каждый будет занят своим делом.
Напомним, 4 октября 2020 года в Киргизии состоятся парламентские выборы.
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