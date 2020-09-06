Москва, , 12:08 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление главы германского МИД Хайко Мааса о том, что официальный Берлин якобы видит много признаков того, что российское государство стоит за «отравлением» оппозиционного блогера Алексея Навального. Соответствующее сообщение Захарова опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 6 сентября.

Захарова считает, что официальный Берлин вполне может вести двойную игру.

Представитель МИД РФ отметила, что Германия до сих пор не передала ответ на запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации, который был направлен ещё 27 августа.

«Где же эта «срочность», на которой Вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне, судя по заявлениям профильного отдела в управлении юстиции Берлина, который только «изучает запрос, а решение об одобрении будет приниматься в случае необходимости по согласованию с компетентными федеральными органами», — пишет Захарова.

Она подчеркивает, что все указывает на то, что Берлин намеренно тормозит процесс расследования данного дела. Одновременно с этим германская сторона громогласно требует, что Россия начала свое расследование «отравления» Навального.

Напомним, что власти Германии на самом высоком уровне заявили, что российский оппозиционный блогер якобы был отравлен. Канцлер Германии Ангела Меркель сказал, что Навального обследовали специалисты бундесвера, которые пришли к однозначному выводу — блогера отравили «ядом из группы «Новичок».

Экспертное сообщество было поставлено в тупик таким заявлением. Всем известно, что никаких «ядов группы «Новичок» просто не существует, что существует семейство фторфосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, ингибиторов ацетилхолинэстеразы. Это полноценное химическое оружие, применение которого запрещено. Выжить после применения даже очень малых доз этого вещества практически невозможно, кроме того, это оружие массового поражение и все кто окружал Навального утром 20 августа, должны были испытывать симптомы отравления. Напомним, что блогер почувствовал себя плохо в самолете, но никто кроме никого симптомов отравления не испытывал.

Германская сторона не предоставила России никаких внятных доказательств того, что Навального отравили боевым отравляющим веществом. Более того, первые дни после инцидента Навальный находился в Омской больнице скорой медицинской помощи, врачи которой провели детальное обследование блогера. Они установили, что состояние здоровья блогера ухудшилось из-за нарушения углеводного баланса в организме — у Навального резко упал сахар в крови. Кроме того, накануне он употреблял алкоголь, что показали анализы. Также в крови блогера был найден кофеин. Диагноз был сообщен родственникам Навального — его жене и брату. Они не стали его разглашать, но настояли на его переводе в клинику «Шарите» в Германии. омские врачи стабилизировали состояние Навального и его удалось перевезти на самолете в Берлин. Поле недельного пребывания Навального в этой клинике, её врачи заявили, что блогер якобы был отравлен. Затем выступила Ангела Меркель, сказавшая, что «отравлен» Навальный был «ядом из группы «Новичок».