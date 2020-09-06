Петропавловск-Камчатский, , 11:59 — REGNUM На Камчатке в единый день голосования 13 сентября состоятся досрочные выборы губернатора. Регион, уставший от предыдущей многолетней власти Владимира Илюхина, прошёл предвыборную кампанию, несмотря на ранее довольно активные протесты, тихо и спокойно.

«Забронзовевший бюрократ» Камчатки

Отставки с губернаторского поста Владимира Илюхина ждали и предрекали эксперты. Жители региона неоднократно просило его об этом. Население подобно вулкану «взрывалось» и выходило на акции протеста. Власть всячески пыталась их подавить. Не успокоить, не изменить ситуацию в регионе, а именно подавить решил протесты Илюхин.

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Камчатка прогремела на всю страну 1 мая 2019 года, когда власти запретили проход на демонстрации политическим партиям. По мнению жителей полуострова, губернатор Владимир Илюхин панически боялся повторения первомайской демонстрации 2018 года, когда оппозиционные партии несли по площади транспаранты с требованием его отставки. Люди вышли на Первомай в жёлтых жилетах. Полиция вытаскивала таких из колон и забирала «запретную» одежду. Накануне демонстрации, в 8 утра, полиция без объяснения причин задержала и вывезла в отдел по борьбе с экстремизмом на окраине Петропавловска-Камчатского руководителя фракции «Справедливой России» в краевой думе Михаила Пучковского, руководителя городского отделения партии Александра Каменюка и блогера и активиста Александра Зайцева. Их продержали в отделении до того момента, как по площади уже пошли колонны, потом отпустили, не извинившись. Полиция на Первомае задержала весь актив регионального отделения КПРФ, хотя на коммунистах не было жёлтых жилетов. Стражам порядка не понравилось, что они «стояли слишком близко друг другу». Коммунистов заставили убрать плакаты с критикой власти.

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«Позор Камчатке! Теперь это «Праздник в слезах! Какой позор! Стыдно!», — писали жители региона в соцсетях.

Ранее жители Камчатки вышли на площадь у здания краевого правительства и собрали Илюхину пенсионное ведро, накидав в него мелочи, пару конфет и сигарет. Ведро отнесли в здание правительства края, а Илюхина попросили уйти на пенсию. В регионе сразу после повышения пенсионного возраста, когда люди выходили на площадь и протестовали, губернатор, чиновники и депутаты региональным законом назначили себе надбавки к пенсиям — свыше 100 тыс. рублей.

И вот 3 апреля 2020 года, практически в разгар пандемии коронавируса, Владимир Илюхин ушёл в отставку. Он занимал этот пост с 2011 года.

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Политолог, региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов, комментируя отставку губернатора Камчатки Владимира Илюхина, назвал его «забронзовевшим бюрократом», который совершенно перестал слышать и слушать людей.

Уходя, Илюхин попросил прощение у жителей Камчатки.

«Я хочу попросить прощения у Камчатки, у тех людей, кому не смог помочь. Так бывает», — сказал бывший губернатор.

Регион ожил и началась работа

Временно исполняющим обязанности губернатора Камчатки указом президента Владимира Путина был назначен Владимир Солодов, который последнее время работал в должности председателя правительства Якутии.

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Главное чего удалось добиться Солодову, по мнению многих экспертов и местного населения, о проблемах региона стали говорить и не просто говорить, а поднимать годами нерешаемые вопросы перед руководством страны и просить помощи. И помощь эта из федерального центра уже пришла в виде выделения государственного финансирования для решения проблем Камчатки.

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«Полагаю, что федеральные коллеги уже на этапе регистрации кандидатов фиксировали те тренды и достижения, которые обозначил Владимир Солодов на Камчатке. Ведь когда мы говорим о политической устойчивости губернаторов — это не про сиюминутную ситуацию. Это комплекс мероприятий от главы региона и его команды, которые определяют либо уверенность, либо шаткость позиций. В случае Солодова на протяжении последних пяти месяцев работа велась по всем сложным направлениям. Переговоры с бизнесом, выстраивание взаимоотношений с элитами, вовлечение жителей в процесс развития региона — всё это стало фундаментом для избирательной кампании, которая фактически в данном случае стала лишь формальностью. Кандидату хватило опыта и навыков продемонстрировать реальную работу с первых дней нахождения у власти, что позволило жителям не заметить того самого перетока в предвыборную колею, когда все остальные кандидаты начинают обещать «золотые горы», — цитирует политолога, магистра политологии, технолога избирательных кампаний Павла Наливайко ИА «Восток Медиа».

И ещё, одна отличительная черта новой власти Камчатки — Солодов готов к диалогу с людьми. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM — «Представьте себе ситуацию, если люди выйдут на улицу, как это было на Камчатке при прежних руководителях, и попросят вас уйти, что вы сделаете?», Владимир Солодов сказал: «Я выйду к людям».

А вот время всевозможных преференций для чиновников Камчатки, судя по всему, закончилось. У чиновников края забрали персональный служебный транспорт и пересадили на гостакси. В здании Камчатского правительства не будет винного кабинета, как это планировалось ранее. Смета на реконструкцию столовой для чиновников будет пересмотрена по поручению Солодова.

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«Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов в настоящий момент получил беспрецедентную поддержку из федерального центра: деньги на газификацию, здравоохранение, развитие инфраструктуры в целом. Не просто перечень обещаний, а финансирование и программы с конкретными сроками завершения. Но важен сам подход по конвертации выделенных средств в конкретные социально-экономические проекты главы Камчатки, а не просто в стройку. Для людей этот формат ближе и понятнее, потому что они уже проходили историю с «просто стройками», к примеру, краевой больницы, которую так и не достроили. Солодов хорошо чувствует запрос людей, но в то же время мы не видим попытки объять необъятное, которой злоупотребляют многие новые губернаторы, пока нащупывают те самые «точки роста». При этом Солодов и не перебрасывает все ресурсы на решение одной глобальной задачи, как это было принято, например, у губернаторов старой формации, которые полагали, что надо взять за основу один «локомотивный» проект, развивать его и всячески пиариться на нем», — считает глава «Клуба Регионов», политолог Сергей Старовойтов.

Пять кандидатов поборются за пост губернатора Камчатки

На Камчатке по инициативе избирательной комиссии региона принят закон, позволяющий баллотироваться в губернаторы самовыдвиженцам. Раньше это было позволено только выдвиженцам политических партий.

В регионе избирательным правом, по данным избиркома на 1 июля 2020 года, обладают 233 570 человек. Львиная доля избирателей приходится на Петропавловск-Камчатский городской округ — 130 898 человек, на втором месте — Елизовский муниципальный район — 47 102, на третьем — Вилючинский городской округ — 17 260. Для сравнения на 1 июля 2019 года на Камчатке избирательным правом обладали 237 236 человек, в 2008 году 263 536 человек. Сильный отток населения и демографический спад — это одна из ключевых задач, которую предстоит решить в регионе.

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Из 16 выдвинувшихся кандидатов на выборы губернатора Камчатки краевой избирком зарегистрировал пятерых. В единый день голосования жители региона будут выбирать губернатора из пяти кандидатов — Максима Близнюкова («Партия Роста»), Дмитрия Бобровского («Справедливая Россия»), Валерия Калашникова (ЛДПР), Александра Острикова («Патриоты России») и Владимира Солодова (самовыдвижение).

По данным опроса (по телефону в период с 24 по 26 августа были опрошены 1300 респондентов, проживающих на Камчатке), проведённого Институтом социального маркетинга, явка на предстоящих выборах в крае составит 37−41%. Врио главы Камчатки Владимир Солодов наберёт более 75% голосов, одержав победу на выборах в первом туре.

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В целом избирательная кампания в регионе проходила спокойно. За исключением, пожалуй, одного инцидента с кандидатом от «Справедливой России» Дмитрием Бобровских, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Как пишетКИА «Вести», Бобровских должен был по решению суда выплатить компании крупную сумму денег, но не сделал этого, несмотря на то, что на его счет поступала необходимая сумма, но он потратил её по своему усмотрению. Если вина кандидата в губернаторы будет доказана ему грозит наказание от штрафа до двух лет лишения свободы.