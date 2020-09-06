Токио, , 11:52 — REGNUM Палата представителей (нижняя палата) парламента Японии может быть распущена после голосования за преемника Синдзо Абэ на посту премьер-министра 16 сентября. Об этом 6 сентября заявил глава генерального совета Либерально-демократической партии (ЛДП).

«Не исключено, что при образовании нового кабинета министров настанет время получить реакцию избирателей», — заявил высокопоставленный чиновник.

Напомним, правящая ЛДП проведет президентские выборы 8−14 сентября, чтобы выбрать преемника Абэ. Затем 16 сентября новый президент ЛДП, вероятно, будет выбран премьер-министром страны на внеочередном заседании парламента. Ожидается, что в тот же день новый премьер сформирует свой кабинет.