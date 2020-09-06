Киев, , 12:11 — REGNUM Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук обвинил главу ДНР Дениса Пушилина в намерении возобновить боевые действия в Донбассе. Об этом Кравчук заявил 5 сентября информационному агентству Интерфакс-Украина, комментируя инициированную Киевом онлайн-встречу Трехсторонней контактной группы.

По словам Кравчука экстренное онлайн-совещание представителей ТКГ должно зафиксировать, что прекращение огня в Донбассе является и должно быть приоритетом для всех сторон.

«В этом году наконец удалось с 27 июля остановить боевые действия в Донбассе. Это безусловно важное достижением для всех в Украине — как на свободной территории (оккупированной Киевом части республик Донбасса — ИА REGNUM) , так и на оккупированной (на территории ДНР и ЛНР — ИА REGNUM) », — заявил Кравчук.

По мнению главы украинской делегации в ТКГ заявление главы ДНР Дениса Пушилина продиктовано желанием обострить ситуацию в Донбассе.

«И это понятно для каждого — в том числе для миллионов украинцев, которые остаются в оккупации. Они видят, кто снова хочет разжечь боевые действия», — уверен Кравчук.

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Напомним, 28 августа глава ДНР Денис Пушилин потребовал от украинской стороны до 22:00 3 сентября устранить нарушения в районе населенного пункта Шумы, на что украинская сторона никак не отреагировала. В связи с этим глава республики сослался на пункт «е» дополнительных мер, согласно которым ДНР может самостоятельно устранить нарушения украинской стороны. Речь идет об инженерных сооружениях ВСУ, которые вопреки достигнутым договоренностям были возведены после 22 июля 2020 года. 5 сентября Пушилин предупредил Киев о намерении открыть огонь по незаконно возведенным сооружениям, призвав украинскую сторону обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе во избежание человеческих жертв. В ответ на это Киев созвал внеочередное заседание представителей Трехсторонней контактной группы.

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