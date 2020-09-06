6 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 11:15 — REGNUM



Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели очередные переговоры в режиме видеоконференции, в ходе которых главным образом обсуждалась ситуация в Средиземном море. Анкара придает этого диалогу особое значение. Не случайно на переговорах с турецкой стороны присутствовали глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулюси Акар, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. В этой связи канцелярия Эрдогана сообщила, что Анкара «выразила удовлетворение усилиями госпожи Меркель по решению проблемы в Восточном Средиземноморье, вызванной наносящими ущерб региональному миру шагами Греции и стран, которые ее поддерживают».

Берлин, который сейчас председательствует в ЕС, сталкивается сейчас в Восточном Средиземноморье со сложной геополитической картиной. Потенциально там складываются предпосылки для конфликта трех стран НАТО — Франции, Турции, Греции. И Германия пытается начать между ними диалог и процесс деэскалации. Но сразу возникают проблемы. После того, как Брюссель лишил Анкару перспективы интеграции в ЕС, Берлину, как выразился один российский эксперт, приходится вести диалог с Анкарой без «морковки», которую можно показывать Эрдогану, хотя в ЕС только восемь стран поддерживают позицию президента Франции Эммануэля Макрона, призывающего «проучить Эрдогана». Исчезла комбинация, позволяющая воздействовать на Анкару через Вашингтон, так как президент США Дональд Трамп, поддерживающий контакты как с Анкарой, так и Афинами, в отношении проблем турецко-греческих противоречий и ситуации в Восточном Средиземноморье отошел в сторону, возлагая на европейцев новую ответственность.

Эрдоган, видя такое положение дел, не стесняется в критических выражениях в адрес Макрона. Не работают механизмы НАТО. Турецкая газета Cumhuriyet, считает, что «НАТО в абсолютном тупике, а Восточное Средиземноморье превратилось в морскую зону конфликта». Франция в отношении Турции и Турция в отношении Греции используют фактор силы, а не дипломатии. В такой ситуации Меркель пытается перенести, во-первых, формат отношений с Эрдоганом в сферу личных контактов, во-вторых, пробует переместить эпицентр борьбы Парижа с Турцией с Ливии на ось Греция — Кипр, полагая, что так удастся выйти на традиционное разрешение проблем между Грецией и Турцией. В Германии утверждают, что Меркель любит часто приводить один из афоризмов покойного президента Чехии Вацлава Гавела: «Надежда — это уверенность в том, что все происходящее имеет смысл вне зависимости от конечного результата». И Меркель надеется.

Анри де Брессон, бывший заместитель начальника службы «Франция-Европа» Le Monde, главный редактор журнала Paris-Berlin полагает, что «немецкой общественности нужно разобраться в причинах того невероятного влияния на Ангелу Меркель, которым на сегодня обладает Реджеп Тайип Эрдоган». Возможно, между двумя политиками и есть элемент личной симпатии друг к другу, но, по оценке германских экспертов, «Эрдогану удается переигрывать Меркель на противоходе, играя на проблемах беженцев из Сирии, Афганистана и всего Ближнего Востока, чтобы тем самым затормозить идущий в Европу миграционный поток». Как известно, Меркель играла ключевую роль в переговорах Европейского союза с Турцией по этому вопросу. Партнеры же критиковали ее за то, что она сначала приняла слишком много беженцев, а затем стала в одиночку искать отличное от баррикад на границах решение.

Так Эрдогану удалось обернуть проблему беженцев в свою пользу, Меркель же избавилась от многочисленных проблем. В то же время канцлер старается сохранить влияние немецкого бизнеса в Турции, и Анкаре было обещано очень много без каких-либо гарантий со стороны Германии. Однако появились новые важные нюансы, связанные с вовлечением в события в Восточном Средиземноморье Франции. Париж направляет военные корабли к берегам Кипра и расположил военные самолеты на греческой части острова, проводит совместные военные учения с Кипром, Грецией и Италией. Обстановка накаляется. В этой связи министр обороны Турции Хулюси Акар восклицает:"С каким правом Париж приходит сюда? Он не является ни гарантом, ни представителем Евросоюза, у него нет каких-либо соглашений, предусматривающих военное присутствие в этом регионе».

С точки зрения турок, существуют «международные легитимные основания» для иностранного присутствия на Кипре и в Восточном Средиземноморье. Французы же считают, что Турция заходит в их зону влияния, поскольку смещается к центру — западу Восточного Средиземноморья. Франция, Греция и Кипр угрожают Турции новыми санкциями, в то время как Германия, Испания и Италия придерживаются более примирительного подхода. Таким образом напряженность в Средиземном море разводит Европу по разным лагерям. С одной стороны, турецкая дипломатия полагает, что ей удалось на европейском направлении достигнуть победы, перетянув на свою сторону Германию, играя на балансе с Францией внутри ЕС и НАТО. С другой, в Европе появился термин «турецкий кризис» и Берлин, используя «турецкую карту», ведет собственную игру на Ближнем Востоке.

До следующего европейского саммита, запланированного на 24 сентября, осталось чуть меньше трех недель и, похоже, Германия будет блокировать стремления Франции и Греции к силовому давлению или введению эмбарго в отношении Турции. Но что будет дальше, когда Меркель сойдет с политической сцены Германии?