«Шаги Турции вызывают беспокойство во всех странах ЕС»

6 сентября 2020 | Время чтения 9 мин

Ариф Асалыоглу, , 11:01 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Новый музей Айя-София

Согласно сообщению NTV, после преобразования музея Айя-София обратно в мечеть возник вопрос о судьбе имеющихся там произведений. Директор культуры и туризма провинции Стамбул Джошкун Йылмаз сказал, что здание 2-го регионального управления земельной регистрации и кадастра исторического Стамбула было передано министерству культуры и туризма по распоряжению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Таким образом, общественность узнала, что работы, выставленные в Айя-Софии, будут перенесены в это здание. Оно занимает важное место с точки зрения сохранения османского архива земельной регистрации, но было поспешно отремонтировано в течение недели в целях преобразования в музей.

Решение о выдаче визы ЕС

Как сообщает газета Sözcü, Германия и Евросоюз не изменили правило невыдачи «туристической визы» для граждан Турции. «Уведомление о поездках», действующее до 31 августа, продлено. Германия объявила, что после 1 октября выходцы из зон риска попадут в обязательный карантин. Это решение послужило сигналом того, что запрет на выдачу визы выходцам из Турции, объявленной зоной риска, будет отменен к зиме, возможно после Нового года.

Ожидается увеличение коммерческих проектов с Ливией

Согласно сообщению FOX TV, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в Анкаре с главой Высшего государственного совета Ливии Халидом Мешри. В своем заявлении Чавушоглу отметил: «Наше сотрудничество с братской страной Ливией укрепляется с каждым днем». Чавушоглу, заявивший о решимости ускорить совместные проекты с Ливией по экономическим и коммерческим вопросам, отметил, что Анкара продолжит оказывать поддержку политического решения в Ливии. Премьер-министр Ливии Файез Саррадж, а также политический союзник лидера вооруженных сил на востоке страны Халифа Хафтара председатель Палаты представителей в Тобруке Акиле Салих объявили о том, что они приняли решение о прекращении огня 21 августа. Предусматривается, что Сирт и Куфра станут демилитаризованными регионами, будет возобновлена добыча и экспорт нефти в стране, иностранные и наемные солдаты покинут страну, а выборы президентского совета и всеобщие выборы состоятся в марте следующего года.

«Турция направила не менее пяти тысяч сирийских наемных солдат»

Как сообщает Euronews, Турция направила в Ливию для борьбы с силами Халифа Хафтара не менее пяти тысяч наемных сирийских солдат, которые ранее тесно сотрудничали с Анкарой в гражданской войне в Сирии. В отчете говорится о том, что Турция направила в Ливию также сотни регулярных солдат, включая операторов и техников для турецких систем противовоздушной обороны, базируемых в западной Ливии. В отчете министерства обороны США подчеркивается, что сирийские наемники при поддержке ООН укрепляют позиции правительства. Но также говорится следующее: «Их продолжающееся присутствие будет и дальше негативно влиять на общую ситуацию безопасности в Ливии».

«Знают ли народы Греции и Франции, какую цену они заплатят?»

Согласно сообщению газеты Cumhuriyet, президент Эрдоган предостерег Францию и Грецию в связи с Восточным Средиземноморьем, где в последнее время усилилась напряженность. Критикуя заявления Парижа и Афин, он спросил: «Принимает ли греческий народ то, что с ним случится из-за действий их амбициозных и некомпетентных правителей? Знает ли французский народ, какую цену они заплатят из-за действий их амбициозных и некомпетентных правителей?». Эрдоган, выступавший с речью на церемонии вручения диплома Военного училища Университета национальной обороны и передачи флага, заявил: «Все, кто выступает против нас на суше, море и в воздухе, увидели легитимность Турции и решимость защищать права, предоставленные в соответствии с международным правом».

«Шаги Турции вызывают беспокойство во всех странах ЕС»

Как сообщает Haber Türk, спикер Европейской комиссии Питер Стано выступил со следующим заявлением: «Действия Турции вызывают озабоченность во всех странах ЕС. Мы ожидаем от Турции мирного и взвешенного решения. Восточное Средиземноморье нуждается в диалоге вместо односторонних шагов». Стано, говоривший о напряженности, связанной с Эгейским морем и Восточном Средиземноморье между Турцией и Грецией, Францией и ЕС, заявил, что Европейский союз обеспокоен по поводу Восточного Средиземноморья и ожидает мирного и взвешенного решения от Турции. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнули, что ЕС готов к диалогу по вопросу Восточного Средиземноморья. Ле Дриан отметил: «Мы пустили в ход все дипломатические пути, чтобы создать условия для более конструктивного диалога с Анкарой. Германия и Франция придерживаются единого мнения по этому вопросу». Стано же озвучил мнение, что «в Восточном Средиземноморье необходим диалог, а не односторонние шаги».

«Ссора между турецкими политическими игроками»

Согласно сообщению газеты Duvar, в то время как в США, Германии и России общими усилиями пытаются способствовать прекращению огня в гражданской войне Ливии, неожиданная ссора между политическими игроками, которых поддерживает Анкара, ослабляет позиции Турции. В статье под заголовком «Что происходит с ливийскими партнерами?» журналист Фехим Таштекин предупреждает об опасности для Анкары: «Турция молчит по поводу прекращения огня. США же в свою очередь учат сохранять спокойствие и продолжать сотрудничать. Если уйдет Саррадж, падет Правительство национального согласия, которое опирается на договоренность в Сухейрате. С отступлением войны «настоящая война», скрывающаяся под пеленой, показала себя. Политические игроки, на которых опиралась Турция, рассорились в неожиданное время».

Об отчетах о COVID-19

По сообщениям газеты Bir Gün, которая ссылается на последние исследования Центра Анализа и Исследований Метрополь, 59% населения Турции не считает данные правительства о коронавирусе прозрачными и заслуживающими доверия. Представительство Профсоюза работников здравоохранения и социальных служб в Анкаре (РЗСС) сообщает, что число случаев заражения в городе ежедневно достигает двух тысяч. В заявлении РЗСС говорится: «В больницах нашего города проходят лечение около 3700 пациентов с положительным диагнозом и подозрением на вирус, почти 650 из них госпитализированы в отделения интенсивной терапии. Число тяжелобольных среди пациентов, проходящих лечение, стремительно растет, а количество смертей от коронавируса ежедневно достигает 20». Несмотря на то, что рост случаев заражения Covid-19 продолжается, предупредительное письмо, направленное министерством здравоохранения организациям, проводившим тест на коронавирус, показало, что после 8 августа некоторые медицинские учреждения не регистрировали положительных результатов в системе сбора данных.

Запрет на проведение свадеб в Турции

Как сообщает NTV, в письменном заявлении МВД Турции говорится: «Проведение уличных/деревенских свадеб, обрезания, ночи хны, помолвки и других мероприятий, которые ранее были запрещены в 14 провинциях, будет запрещено с пятницы 4 сентября по всей стране. Свадьбы можно проводить как обряд бракосочетания, продолжительность свадеб и помолвок не должна превышать 1 часа. На церемонии бракосочетания и помолвки запрещается танцевать, подавать коллективные обеды, включая подачу/угощение различной едой и напитками. Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также детям в возрасте до 15 лет, не являющихся родственниками жениха и невесты в первой или второй степени, будет запрещено посещать свадьбы и церемонии. На свадьбах, проводимых в форме церемонии бракосочетания, или помолвке должно участвовать по крайней мере одно государственное должностное лицо».

С-400 против Греции снова на повестке дня

Согласно сообщению Ahval News, после кризиса в Греции и на Восточном Средиземноморье, чуть не приведшего к войне, система противовоздушной обороны С-400, переданная Турции Россией, снова на повестке дня всех средств массовой информации, близких к правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР). Анкара дала понять, что С-400, которые Анкара еще не активировала под предлогом эпидемии, теперь будут запущены ввиду кризиса с Грецией. Эксперты, оценивающие военную угрозу против Турции, говорят: «Эти угрозы показывают насколько правильным и своевременным решением была покупка С-400. Установка и активация С-400 делают Восточное Средиземноморье бесполётной зоной. В случае войны это может послужить большим преимуществом для Турции». Новость с таким заголовком была подана в СМИ, близких к ПСР.

«Эрдоган просил потопить греческий корабль»

Согласно немецкой газете Die Welt, президент Эрдоган хотел, чтобы был потоплен греческий корабль или сбит греческий самолет. Газета утверждает, что эту просьбу военное турецкое командование не удовлетворило. Издание выдвинуло утверждение, что если бы Эрдоган захотел, то Турция потопила бы греческий корабль давным-давно. Говорится, что когда турецкие военные отклонили эту просьбу, на этот раз другой человек предложил сбить греческий военный самолет. В статье подчеркивается, что генералы не удовлетворили эту просьбу.

«Я расскажу все, что знаю ФБР»

В новостях, предоставленных Aktif Haber, говорится, что Нюхет Хотар, вице-президент Партии справедливости и развития и Ахмет Куртулуш, вице-президент правящей партии по провинции Измир, приказали «подготовиться к убийству американского пастора Эндрю Брансона». Серкан Куртулуш, который сообщил об атаке на российский самолет в Сирии, на этот раз поговорил с Fox News. В ходе интервью Куртулуш подчеркнул, что расскажет все, что знает, при встрече с ФБР. Fox News, один из влиятельных телеканалов Америки, показал сюжет о подготовке убийства Брансона. Fox News известен как телеканал, в программах которого регулярно участвует президент США Дональд Трамп.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Премьер-министр Австрии Себастьян Курц заявил, что Грецию следует поддержать в защите ее границ. Канцлер Австрии, известный своей «оппозицией к Эрдогану», также сказал: «Мы не должны подчиняться давлению и шантажу Эрдогана».

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что в Австрии пойман шпион, передававший Турции информацию о противниках правительства Турции. Министр интеграции Сюзанна Рааб добавила, что Турция хочет разделить Австрию.

Доллар, подорожавший на фоне новых надбавок и повышения цен на продовольственные продукты в Турции, поднялся до 7,43 лир, а евро до 8,84 турецких лир. Таким образом, евро побил исторический рекорд по отношению к турецкой лире.

Августовский опрос повестки дня Евразийской исследовательской организации показал, как влияют на общество законодательные акты. 21% респондентов заявили, что испытали влияние от законодательных актов сами, через родственников или друзей.

Афины заявили о желании закупить оружие у некоторых стран в период эскалации турецко-греческой напряженности. Утверждается, что Греция начала переговоры с Францией о покупке 18 истребителей типа Rafale.

Плохие новости для турецких банков от международного рейтингового агентства Fitch, оценившего кредитный рейтинг Турции на уровне BB‑ и указавшего показатель как «от стабильного к негативному». Были пересмотрены позиции 20 турецких банков, включая Ziraat и Vakıflar, им дана негативная оценка.

Золото, рассматриваемое инвесторами и гражданами как безопасная гавань, в последнее время бьет все рекорды. Повышение цен на золото в глобальном масштабе наряду с повышением курса доллара/турецких лир, повысило спрос на золото в Турции. При таком увеличении спроса импорт золота достиг самого высокого уровня за 30 лет.

Согласно отчету газеты World Economic, экономика Турции во втором квартале 2020 года сократилась на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовой внутренний продукт (ВВП) снизился до рекордных 9,9% во втором квартале 2020 года (апрель-май-июнь).