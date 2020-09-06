Минск, 6 сентября 2020, 11:10 — REGNUM Накануне, 5 сентября, «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях» в Белоруссии был задержан 91 человек, сообщает 6 сентября пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова на своем telegram-канале.
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При этом до суда в местах содержания задержанных находятся 34 человека.
По информации МВД, 5 сентября акции протеста прошли в восемнадцати населенных пунктах Белоруссии и в них приняли участие порядка четырех тысяч человек. В Минске несанкционированные акции прошли в восьми местах.
Чемоданова также напомнила о призыве оппозиционных интернет-ресурсов к сбору на аналогичные акции сегодня, 6 сентября в Минске, отметив, что для недопущения противоправных действий со стороны протестующих в столице Белоруссии было предпринято ряд мер.
Напомним, с 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста граждан, недовольных результатами выборов президента страны.