Минск, , 11:10 — REGNUM Накануне, 5 сентября, «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях» в Белоруссии был задержан 91 человек, сообщает 6 сентября пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова на своем telegram-канале.

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При этом до суда в местах содержания задержанных находятся 34 человека.

По информации МВД, 5 сентября акции протеста прошли в восемнадцати населенных пунктах Белоруссии и в них приняли участие порядка четырех тысяч человек. В Минске несанкционированные акции прошли в восьми местах.

«Так, собравшиеся в 15:00 в районе Комаровского рынка граждане проследовали до площади Независимости, где провели митинг, а затем разошлись», — пояснила пресс-секретарь МВД.

Чемоданова также напомнила о призыве оппозиционных интернет-ресурсов к сбору на аналогичные акции сегодня, 6 сентября в Минске, отметив, что для недопущения противоправных действий со стороны протестующих в столице Белоруссии было предпринято ряд мер.

«Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение дня будут перекрыты проспекты города», — уточнила представитель МВД, призвав граждан и гостей страны не принимать участие в незаконных акциях протеста.

Напомним, с 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста граждан, недовольных результатами выборов президента страны.