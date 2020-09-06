Ашхабад, , 11:06 — REGNUM Министерство культуры, руководители печатных органов и сферы телерадиовещания Туркмении в последние годы недостаточно применяют имеющийся «мощный» материально-технический потенциал. Об этом заявил президент республики Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства республики, которое состоялось 4 сентября, сообщает Государственное информационное агентство Туркмении «Туркменистан сегодня».

Лидер Туркмении также потребовал исправить сложившуюся ситуацию. Президент республики вместе с тем подчеркнул важность применения информационных возможностей в разъяснительной работе касательно вопросов гигиены и санитарии, а также мер, предпринимаемых в государстве для предотвращения распространения инфекционных болезней.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Туркмении поручил туркменским средствам массовой информации активнее вести работу в социальных сетях.