Токио, , 09:11 — REGNUM В Японии три кандидата борются за пост президента правящей партии. В условиях ускоренного проведения выборов и опасности, связанной с тайфуном, они прибегают к разным методам борьбы, рассказывает газета Yomiuri.

Напомним, преемник Синдзо Абэ, уходящего в отставку из-за болезни, на посту лидера Либерально-демократической партии (ЛДП), вероятнее всего, займёт также и пост премьер-министра Японии.

Помимо депутатов от ЛДП, право голоса получат и региональные отделения партии. Каждое из 47 отделений получает по три голоса, которые оно должно распределить между тремя кандидатами на основе голосования рядовых членов партии.

Ёсихидэ Суга, кандидат, получивший поддержку большинства депутатов ЛДП, оказался в сложной ситуации из-за тайфуна. Его поездку в префектуру Акита пришлось отложить из-за опасности стихийных бедствий.

Однако многие депутаты открыто обращаются к членам партии, призывая их поддержать Сугу. Например, беспартийный депутат Сакаи провёл 5 сентября видео-конференцию для членов ЛДП в префектуре Какнагава и в конце своего обращения он призвал поддержать кандидатуру Суги.

Напомним, Ёсихидэ Сугу в Японии считают «правой рукой» Абэ, он намерен продолжать политический и экономический курс уходящего лидера.

Сопернику Суги, Фумио Кисиде удалось вчера посетить префектуры Сидзуока и Яманаси. В Сидзуоке он побывал на могиле бывшего генерального Ёсио Мотидзуки. «Я бы хотел, чтобы вы помнили о солидарности и поддержке Ёсио Мотидзуки, который так любил префектуру Сидзуоку» — сказал кандидат.

Исиба Сигэру выбрал стратегию открытого диалога с избирателями. Помимо выступлений в СМИ, он запустил собственный сайт в интернете. Исиба стремится подчеркнуть своё отличие от соберников, поэтому на его сайте обсуждается не только политика, но и стоматологии и парикмахерские. 5 сентября он посетил выставку каллиграфии на Гиндзе, в Токио. Кандидат стремится при помощи своего обаяния получить поддержку избирателей, ещё не определившихся с выбором. Исиба предлагает политический курс, отличный от курса Абэ, и подчеркивает своё стремление сотрудничать с избирателями.

Выборы президента ЛДП пройдут с 8 по 14 сентября. Премьер-министра выберут к 16 сентября.