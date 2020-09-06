Берлин, , 08:06 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что германская сторона якобы увидела много признаков того, что российское государство причастно к отравлению оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом Маас заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

Мааса спросили, насколько он уверен в том, что за «отравлением» Навального стоят российские власти. Глава германского МИД ответил, что «есть много признаков» этого, поэтому теперь все «зависит от российской стороны».

Если Москва не начнет расследование, то Германия может «обсудить ответ», отметил Маас. То есть речь идет о санкциях.

Он также напомнил, что яды из «группы «Новичок» якобы использовались при «отравлении» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери.

«Если российская сторона не примет участие в раскрытии преступления, совершенного против Навального, это будет еще одним свидетельством причастности государства», — сказал глава германского внешнеполитического ведомства.