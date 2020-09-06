Кишинёв, , 08:10 — REGNUM Партия коммунистов Молдавии не будет выдвигать своего кандидата на выборах президента Молдавии, которые должны состояться 1 ноября, постановил 5 сентября пленум центрального комитета партии. Текст постановления был опубликован 5 сентября пресс-службой партии коммунистов Молдавии.

В политической силе считают, что нынешние выборы президента Молдавии, как и в 2016 году проходят «с грубым нарушением Конституции страны», а кандидаты на должность главы государства, принимающие участие в нынешних выборах, претендуют на «неконституционную должность» президента и являются соучастниками нарушения основного закона страны.

«XVI Пленум ЦК ПКРМ вновь подтверждает, что изменение порядка выборов Президента в 2016 году произведено с грубым нарушением Конституции РМ, любое изменение которой возможно только и исключительно в соответствие с Разделом 6 действующей Конституции РМ, путем волеизъявления народа или референдумом, или голосованием не менее 2/3 депутатов Парламента РМ… Положение дел в Молдове могут изменить только досрочные парламентские выборы и восстановление конституционных норм избрания президента», — говорится в постановлении.

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Напомним, ранее своего кандидата на пост президента Молдавии выдвинула Либерально-демократическая партия Молдавии. Отметим, 25 августа в республике стартовала избирательная кампания. Выборы президента Молдавии назначены на 1 ноября.

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Отметим, в 2016 году Конституционный суд Молдавии аннулировал изменения Конституции страны от 5 июля 2000 года, согласно которым президента республики избирал парламент. Таким образом был возвращен прежний механизм выборов главы государства — путем всенародного голосования. В 2016 году инициативная группа пыталась добиться от ЦИК Молдавии проведения референдума относительно изменения Конституции страны в той части, где речь идет о порядке избрания президента. Однако Центральная избирательная комиссия отклонила запрос инициативной группы и отказалась пересматривать порядок выборов президента Молдавии.