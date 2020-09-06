Вашингтон, , 06:10 — REGNUM Утверждение, что президент США Дональд Трамп восхищается стилем управления страной российского лидера Владимира Путина сделал в своих мемуарах экс-юрист Трампа Майкл Коэн. Об этом 6 сентября сообщает газета The Washinpton Post.

По данным издания, Коэн пишет, что американский лидер восхищается президентом России и причина этого восхищения значительно проще, чем предполагают некоторые критики. В частности, Трампу, по мнению Коэна, нравится стиль управления страной российского лидера.

По словам Коэна, глава Белого дома считает, что Путин управляет Россией как своей личной компанией, так же, как Трамп управлял Trump Organization. Такой стиль управления близок и американскому лидеру и именно этого не дают Трампу, по мнению Коэна, сделать в США на посту главы государства.

Также, по версии Коэна, президент США накануне своей победы в борьбе за пост главы государства в 2016 году искренне заблуждался, считая российского лидера «богатейшим человеком в мире».

В администрации Трампа заявили, что информация в книге Коэна не соответствует действительности и назвали беспочвенными все комментарии экс-юриста относительно России и её лидера.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении экс-юриста Трампа опубликовать мемуары, где он обещал раскрыть подробности о связях президента США с Россией.

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