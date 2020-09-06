Веллингтон, , 06:06 — REGNUM Кампания перед всеобщими выборами стартовала в Новой Зеландии, сообщает агентство Reuters.

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В парламенте страны состоялась краткая церемония, посвященная началу подготовки к выборам, которые должны состояться 17 октября. Изначально выборы должны были состояться еще в августе, однако власти Новой Зеландии перенесли их из-за вспышки COVID-19 в Окленде.

По данным агентства, в первые дни предвыборной кампании действующий премьер-министр страны Джасинда Ардерн начала набирать популярность на фоне борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и процессов над убийцей, устроившим стрельбу в Крайстчерче. При этом опросы, проведенные в стране, подтверждают рост популярности Лейбористской партии Новой Зеландии.

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