Баку, , 05:39 — REGNUM Решение отказаться от участия в международных военных учениях «Кавказ-2020», которые пройдут на территории России, приняли власти Азербайджана. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба минобороны страны.

Отмечается, что несмотря на отказ от участия в военных учениях, в Россию запланировано отправить двоих военнослужащих. Азербайджанские военные будут выполнять роль наблюдателей.

Международные военные учения «Кавказ-2020» пройдут в России в сентябре текущего года. Азербайджан стал второй страной, отказавшейся от участия в мероприятии. Ранее ИА REGNUM сообщало, что решение об отказе от участия в учениях приняло минобороны Индии. Причиной такого решения стали трудности в логистике, возникшие из-за пандемии коронавируса.

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