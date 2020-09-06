Бамако, 6 сентября 2020, 02:47 — REGNUM Отстраненный от власти в результате переворота президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта покинул страну и уехал в Объединенные Арабские Эмираты на лечение, сообщает Reuters.
Сообщается, что экс-президент Мали улетел на лечение в Абу-Даби чартерным рейсом. Самолет предоставили ОАЭ по запросу новых малийских властей.
«Это поездка с медицинскими целями на 10−15 дней», — заявила советник экс-президента.
При этом о состоянии здоровья Бубакара Кейты не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября экс-президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта был госпитализирован в частное медучреждение в столице страны Бамако. Тогда о состоянии здоровья экс-лидера страны не сообщалось.
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