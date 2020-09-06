Нью-Йорк, США, , 02:29 — REGNUM Генпрокурор американского штата Нью-Йорк Летиция Джеймс собирает жюри присяжных в связи с судебным разбирательством по делу о гибели негра Дэниела Пруда в ходе задержания в городе Рочестер. Об этом сообщает пресс-служба генерального прокурора.

«Мой аппарат незамедлительно примет меры для формирования большого жюри присяжных в рамках тщательного расследования этого дела, которое мы проводим», — заявила она.

Отмечается, что большое жюри присяжных может направлять повестки интересующим следствие людям, а также заслуживать показания. Также присяжные имеют полномочия решать, достаточно ли у следствия улик для предъявления обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, негр Дэниел Пруд был задержан 23 марта. Полицейские при задержании надели ему на голову мешок для защиты окружающих от слюны и применяли удушающие приемы. Пруд после задержания был госпитализирован, а затем скончался.

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