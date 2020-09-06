Берлин, , 02:28 — REGNUM Ряд шагов от Москвы по расследованию инцидента с российским блогером Алексеем Навальным ожидает Германия и её партнёры в ближайшее время. Такое заявление сделал 5 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас в своём интервью газете Bild am Sonntag.

Маас назвал инцидент с российским блогером «тяжким преступлением». По мнению Мааса, к произошедшему с Навальным причастна Россия и этому, якобы, «есть много свидетельств». В связи с данным утверждением глава МИД ФРГ отметил, что следующий шаг должен быть за российской стороной.

Хайко Маас «Мы ожидаем от российского правительства, что оно расследует это тяжкое преступление. Если оно не имеет никакого отношения к нападению, то должно быть само заинтересовано в том, чтобы доказать это на основе фактов», — пояснил Маас.

Также глава МИД Германии заявил, что российская сторона должна внести свой вклад в расследование инцидента с Навальным в ближайшее время. В противном случае, по словам Мааса, это станет одним из свидетельств причастности России к данному преступлению. Кроме того, Маас добавил, что реакция Германии и её партнёров будет зависеть от того, какой ответ будет предоставлен Москвой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД ФРГ призвал не сужать дискуссию вокруг инцидента с Навальным до вопроса строительства газопровода «Северный поток — 2».

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