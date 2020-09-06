Берлин, 6 сентября 2020, 02:28 — REGNUM Ряд шагов от Москвы по расследованию инцидента с российским блогером Алексеем Навальным ожидает Германия и её партнёры в ближайшее время. Такое заявление сделал 5 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас в своём интервью газете Bild am Sonntag.
Маас назвал инцидент с российским блогером «тяжким преступлением». По мнению Мааса, к произошедшему с Навальным причастна Россия и этому, якобы, «есть много свидетельств». В связи с данным утверждением глава МИД ФРГ отметил, что следующий шаг должен быть за российской стороной.
Также глава МИД Германии заявил, что российская сторона должна внести свой вклад в расследование инцидента с Навальным в ближайшее время. В противном случае, по словам Мааса, это станет одним из свидетельств причастности России к данному преступлению. Кроме того, Маас добавил, что реакция Германии и её партнёров будет зависеть от того, какой ответ будет предоставлен Москвой.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД ФРГ призвал не сужать дискуссию вокруг инцидента с Навальным до вопроса строительства газопровода «Северный поток — 2».
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