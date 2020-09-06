Дейр-эз-Зор, Сирия, , 02:09 — REGNUM Военнослужащие сирийской армии уничтожили пятерых боевиков из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что террористы, переодевшись в форму войск САР, проникли в город Аль-Маядин, для закупки припасов и продуктов. Однако их выявили сирийские войска и открыли огонь. В результате перестрелки пятеро террористов были убиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября войска Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром. По данным сирийской стороны, ракеты были выпущены самолетами ВВС Израиля. Пострадавших в результате атаки не было.

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