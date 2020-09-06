Берлин, 6 сентября 2020, 01:02 — REGNUM Не сужать дискуссии вокруг инцидента с российским блогером Алексеем Навальным до темы строительства «Северного потока — 2 «("Nord Stream 2») призвал глава МИД ФРГ Хайко Маас. Интервью с руководителем германского внешнеполитического ведомства опубликовала 6 сентября газета Bild am Sonntag.
Глава МИД Германии напомнил, что в строительстве газопровода принимают участие 12 стран Европы и более ста европейских компаний, из них около половины компаний из Германии. В связи с этим Маас отметил, что тот, кто требует от Германии изменить позицию по «Северному потоку — 2» должен осознавать все последствия от остановки проекта для всего Евросоюза и для Германии.
Руководитель МИД ФРГ добавил, что в настоящий момент сужать дискуссии по ситуации с Навальным, которые ведутся в Германии, только до темы с «Северным потоком — 2» — это совершенно не тот случай.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что обвинения Берлина в адрес Москвы в якобы отравлении российского блогера Навального стали поводом в Германии для предложений заморозить строительство газопровода «Северный поток — 2».
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