Эль-Кувейт, , 00:43 — REGNUM Эмир Кувейта находится в стабильном состоянии и идет на поправку, заявил премьер-министр страны Сабах аль-Халид аль-Сабах в эфире государственного телевидения.

В настоящее время эмир Кувейта Сабах аль Ахмед аль Сабах находится в Соединенных Штатах. Он проходит лечение и уже перенес хирургическую операцию. Других подробностей премьер-министр страны не рассказал.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля эмир Кувейта был госпитализирован «для обследования». Позднее стало известно, что монарх перенес операцию, после чего был отправлен на реабилитацию в США в город Рочестер.

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