Москва, , 23:54 — REGNUM Россия предлагала Североатлантическому альянсу уменьшить число военных учений на период пандемии коронавируса, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение двусторонних отношений, но в блоке НАТО на эту идею отреагировали негативно, сообщил 5 сентября журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Военное руководство России неоднократно предлагало согласовать совместные меры с целью предотвращения дальнейшего осложнения отношений», — сказал глава российского военного ведомства.

Министр обороны России уточнил, что среди предлагаемых мер также были предложены перенос районов учений дальше от линии соприкосновения России и НАТО, согласование минимально допустимых дистанций сближения кораблей и самолетов.

«Эти инициативы по-прежнему актуальны. Однако в Брюсселе они воспринимаются негативно. Североатлантический союз пока не готов к совместной конструктивной работе в целях укрепления региональной стабильности», — отметил Сергей Шойгу.

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