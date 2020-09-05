Москва, , 23:39 — REGNUM НАТО стремится к милитаризации Черноморского региона и регулярно заходит в черноморскую акваторию, заявил 5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Альянс стремится к милитаризации Черноморского региона. Корабли США и их союзников из числа внерегиональных государств регулярно заходят в черноморскую акваторию», — сказал Шойгу по завершении Армейских игр-2020.

По его словам, Североатлантический альянс развивает военную инфраструктуру восточноевропейских союзников, а также продолжает развертывать систему противоракетной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Чёрном море всё чаще появляются корабли флотов держав, не имеющих отношения к этому региону.

Он также подчеркнул, что когда российские корабли сопровождают таких «гостей», то СМИ после этого почему-то публикуют заявления о непрофессиональных и некорректных действиях российских моряков.

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