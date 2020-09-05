Тбилиси, , 23:33 — REGNUM Автомобильное движение по центральной автомагистрали Грузии в течение трёх дней будет ограничено из-за переброски военной техники США на учения «Достойный партнер 2020» (Noble Partner 2020), сообщает 5 сентября департамент автодорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Речь идёт о международной автомобильной трассе Тбилиси — Сенаки — Леселидзе (Е-60). С 6 по 8 сентября для удобства перемещения американских военных и их техники движение остальных автомашин будет периодически блокироваться.

Девять конвоев США будут передвигаться по магистрали с интервалом в полтора часа, остальной транспорт должен передвигаться на малой скорости и ни в коем случае не вклиниваться в колонны военной техники США.

Как сообщало ИА REGNUM, военные учения Noble Partner 2020 будут проходить на территории Грузии с 7 по 18 сентября с участием военных из США, Британии, Франции и Польши.

Читайте ранее в этом сюжете: США из-за пандемии будут следить за выборами в Грузии дистанционно