Москва, , 23:18 — REGNUM Частота полетов разведывательных самолетов НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% в сравнении с предыдущим годом, заявил 5 сентября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По данным российского военного ведомства, в августе 2019 года было зафиксировано 87 таких полетов, а за август 2020 года — уже порядка 120.

«В последнее время государства Североатлантического союза активизировали разведывательную деятельность. Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года — 87 полетов, сейчас — около 120», — сказал Сергей Шойгу журналистам по окончании Армейских международных игр — 2020.

Кроме того, глава Минобороны РФ привел в пример, что за 10 дней с 23 августа по 2 сентября российская авиация не менее 10 раз поднималась в воздух для перехвата самолетов-разведчиков НАТО над Балтийским, Баренцевым и Черным морями.

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