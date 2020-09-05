Москва, , 23:12 — REGNUM Руководство НАТО планирует перебросить в ближайшее время дополнительный военный контингент в Польшу. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В ближайшее время в Польшу планируется перебросить дополнительные американские подразделения», — сказал Шойгу журналистам по окончании Армейских игр — 2020.

По его словам, под предлогом необходимости стратегического сдерживания России Вашингтон и другие страны военного блока наращивают свое военное присутствие в Восточной Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Чёрном море всё чаще появляются корабли флотов держав, не имеющих отношения к этому региону.

Он также подчеркнул, что когда российские корабли сопровождают таких «гостей», то СМИ после этого почему-то публикуют заявления о непрофессиональных и некорректных действиях российских моряков.

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