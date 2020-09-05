Москва, , 23:03 — REGNUM В основополагающих документах блока НАТО Россия обозначена как главная угроза, а в западных СМИ развернута пропагандистская кампания для убеждения мировой общественности в «якобы агрессивности внешней и военной политики Москвы», сообщил 5 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу, завершив проведение «Армейских игр-2020».

«В концептуальных документах блока наша страна определена как главная угроза безопасности. В западных СМИ развернута масштабная пропагандистская кампания. Ее цель убедить мировую общественность в якобы агрессивности внешней и военной политики России», — сказал Сергей Шойгу.

При этом он напомнил, что высшие должностные лица Североатлантического альянса не стесняются использовать крайне антироссийскую риторику.

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