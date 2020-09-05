Вильнюс, , 22:36 — REGNUM Новую политическую партию в Белоруссии, лидером которой могла бы стать бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, создавать пока не планируется. Об этом политик сама сообщила 5 сентября в ходе прямого эфира на YouТube-канале «Страна для жизни».

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По ее словам, в настоящее время в стране уже есть общественное движение, в которое входят желающие проведения «новых и честных выборов» местные жители.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии добавила, что «после новых выборов» в стране можно будет организовывать «остальные партии».

Как передавало ИА REGNUM, 5 сентября глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик на пресс-конференции сообщил, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий запланировал встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской на 9 сентября.

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