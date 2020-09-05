Вильнюс, , 22:30 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала лидеров стран уважать суверенитет республики. Об этом она сообщила в ходе прямого эфира на Youtube-канале «Страна для жизни».

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«Я призываю лидеров всех стран, включая Россию и страны-соседи, чтобы они уважали суверенитет нашего народа, чтобы они понимали, что наша независимость не продается и не обсуждается», — сказала Тихановская.

По ее словам, у России и Белоруссии «дружественные народы, мы не собираемся прекращать отношения с РФ, но вмешательства в наши внутренние дела, они, конечно, недопустимы».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября находящаяся в Литве бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выступая на неформальном заседании Совета Безопасности ООН, обвинила власти своего государства в тяжких преступлениях.

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