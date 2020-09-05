Вашингтон, , 22:12 — REGNUM Разведка Соединенных Штатов может собирать данные об исследованиях о борьбе с коронавирусом, которые ведутся в России, Китае и Иране. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

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"В то время как американские разведывательные службы пытаются узнать, что могли похитить Россия, Китай и Иран (у США), они могут находить данные об исследованиях (о коронавирусе) в этих странах и собирать их», — пишет газета.

Отмечается, что соперничество в поисках средств борьбы против COVID-19 напоминает космическую гонку, когда США и СССР прибегали к помощи спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, в России проходит третий, самый масштабный, этап клинических испытаний разработанной вакцины «Спутник V». Их успешное завершение позволит получить постоянное регистрационное удостоверение. О готовности провести испытания российского препарата уже заявили в нескольких странах мира.

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